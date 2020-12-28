Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел \\"комендантский час\\" для несовершеннолетних жителей. В понедельник, 28 декабря 2020 года, градоначальник подписал распоряжение, которое будет действовать с 30 декабря до 10 января 2021 года. Гулять детям и подросткам можно будет только в сопровождении родителей.- Регион с 30 декабря по 10 января вводит \\"комендантский час\\" для подростков. Несовершеннолетним детям нельзя будет без родителей находиться с 21:00 до 06:00 часов на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах, - рассказали в администрации Ленинградской области.Данное распоряжение было введено как дополнительная ограничительная мера для предотвращения распространения коронавируса. Штрафов за нарушение \\"комендантского часа\\" не предусмотрено.