В Северной столице продолжают бороться с распространением новой коронавирусной инфекции. В кратчайшие сроки в городе на Неве сумели удвоить количество больничных коек для пациентов с ковидом, а также наладить производство вакцины от этого опасного заболевания.Как отметил в эфире одной из ведущих радиостанций губернатор Александр Беглов, что на время новогодних каникул самым важным является прервать цепочки заражения ковидом и снизить число заболевших.- До 31 декабря мы подготовим Санкт-Петербург к массовой вакцинации. К концу прошлой недели город уже развернул – 62 прививочных пункта, - пояснил Беглов. - В полном объеме были оперативно закуплены холодильники для хранения вакцины.Также градоначальник подчеркнул, что под конец года Петербург укрепил свои позиции в борьбе с коронавирусом, и коэффициент заражения ковидом впервые составил меньше 1.