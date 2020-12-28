Санкт-Петербург работает над восполнением нехватки социальной инфраструктуры. Об этом в понедельник, 28 декабря 2020 года, заявил губернатор Александр Беглов в эфире \\"Радио Россия\\". Он отметил, что по итогам 2020 года в Петербурге будут введены – все 57 запланированных социальных объектов. Ключевые точки - 21 детский сад, 7 школ и 10 объектов здравоохранения.- Как бы ни было трудно, мы продолжаем восполнять нехватку социальной инфраструктуры в новостройках. Несмотря ни на что это направление остается одним из главных в нашей работе, - отметил Беглов.Также губернатор рассказал, что в будущем году в Шушарах появятся сразу два детских сада, еще один в микрорайоне Каменка.- На прошлой неделе город выкупил у инвестора 5 детских садов. Четыре откроются весной 2021 года. А один – в Московском районе – уже работает, - добавил Беглов.