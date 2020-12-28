Во Всеволожском районе Ленинградской области следственный комитет выясняет обстоятельства пожара, произошедшего в понедельник, 28 декабря 2020 года, в одном из гаражей поселка Рахья. Ранее очевидцы сообщали, что перед возгоранием слышали звук взрыва.- В результате пожара пострадало двое граждан. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается скорая медицинская помощь, - рассказали в комитете.На данный момент на месте ЧП работают следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Всеволожск в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС.Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.