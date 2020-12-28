В Санкт-Петербурге полиция разбирается в убийстве на почве ревности. В ночь на 27 декабря 2020 года в экстренную службу позвонил 21-летний парень, который рассказал, что его друга только что зарезал их знакомый около дома 38/1 по Камышовой улице.- Прибыв на место, наряд полиции обнаружил, 22-летнего парня с ножевым ранением, которого на карете скорой помощи госпитализировали в больницу. Спустя время он скончался, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Звонивший в полицию парень пояснил, что ехал со своим другом на машине. У дома 17 по улице Оптиков их догнал на своем авто другой 22-летний знакомый и перегородил машиной проезд. Парень вышел из машины и начал скандалить с другом. Ссора происходила но почве ревности. После ревнивец ударил приятеля ножом в грудь и скрылся.Испуганный молодой человек довез своего раненного друга до травмпункта, откуда и позвонил в полицию.На данный момент подозреваемый в убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело.