Управление МЧС по Санкт-Петербургу предупредило жителей и гостей города об усилении ветра. Во вторник, 29 декабря 2020 года, в Северной столице также ожидаются осадки в виде мокрого снега и гололедица на дорогах. Автомобилистам придется нелегко.- 29 декабря в Санкт-Петербурге ожидается юго-восточный ветер 8-13 метров в секунду, на дорогах гололедица, сложная обстановка, - рассказали в МЧС.В ночь на вторник температура воздуха в Северной столице опустится до минус 3-5 градусов. Днем немного потеплеет до минус 1-3 градусов по Цельсия. Также синоптики обещают снег, мокрый снег и местами морось.В среду, 30 декабря, вероятнее всего снег растает, так как днем температура поднимется до ноля градусов. А в четверг, 31 декабря, и вовсе не новогодняя погода - до 2 градусов тепла и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.