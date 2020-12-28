Перформанс фанатов футбольного клуба \\"Зенит\\" вошел в десятку лучших шоу болельщиков мира. Топ-10 был опубликован в понедельник, 28 декабря 2020 года, на YouTube-канале Ultras World. Акция петербургских болельщиков заняла седьмое место.- Во вступлении к ролику отмечается, что несмотря на пустые стадионы и введенные ограничения, фанаты будут продолжать бороться, - пишет \\"Мойка78\\".В топ вошел перформанс болельщиков, устроенный на матче 24-го тура чемпионата России против самарских \\"Крыльев Советов\\". Тогда фанаты сине-бело-голубых вывесили баннер с человеком в противогазе, в руках которого коронавирус превращается в мяч.На первой строчке оказались болельщики мексиканского ФАРа, на второй — хорватского \\"Хайдука\\", замыкают тройку фанаты греческого \\"Ариса\\".