В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд в понедельник, 28 декабря 2020 года, прекратил уголовное преследование учительницы истории и обществознания гимназии №67, на уроке которой ученик выпал из окна. Инцидент произошел 8 октября, спустя почти два месяца мальчик скончался.- Учительница покинула кабинет, расположенный на 4 этаже школы, во время урока. В этот момент ученик 8-го класса выпал из окна, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Мальчик получил очень серьезные травмы. В итоге подросток скончался 29 ноября от сочетанной тупой травмы головы, туловища и нижних конечностей в детской больнице святой Марии Магдалины.Суд установил, что учительница ранее судима не была и оказывала содействие во время следствия. Уголовное преследование прекращено и назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.