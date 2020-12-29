В центре Санкт-Петербурга девушка попала под колеса машины. ДТП произошло вечером в понедельник, 28 декабря 2020 года, на пересечении набережной реки Фонтанки и Гороховой улицы. Об инциденте свидетели рассказали в социальных сетях.- На перекрестке Фонтанки и Гороховой на регулируемом пешеходном переходе сбили девушку, службы на месте, - рассказали очевидцы.Также свидетели рассказывают, что на место приехали сразу три кареты скорой помощи. Однако после удара пешеход смогла самостоятельно встать на ноги.Медики осмотрели девушку и все же забрали ее в больницу для оказания медицинской помощи. Какие именно повреждения получила пешеход, не сообщается.На данный момент на месте работают инспекторы дорожной полиции и устанавливают все детали произошедшей аварии.