Немного морозно и снежно будет в Санкт-Петербурге в наступивший вторник. Синоптики обещают осадки и гололед, а также минусовую температуру на улице. Однако долго такое не продлится и под самый Новый год в городе все же потеплеет.- 29 декабря в Петербурге ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами морось, слабый гололед. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха утром составит -2...-4, днем -1...-3 градуса. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.Автомобилистов синоптики предупреждают, что из-за снегопада и гололеда обстановка на дорогах и загородных трассах будет сложной. Поэтому необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию.На 7:50 утра в Петербурге ясно и безветренно. Термометры показывают -2,1 градуса, давление составляет 760,8 мм ртутного столба, а влажность достигает 73%.