Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде ареста на три месяца для депутата городского Законодательного Собрания Романа Коваля, которого обвиняют в крупном и особо крупном взяточничестве.- Коваль в процессе решил дать явку с повинной, о чем и сообщил всем. Однако, обвиняемый пояснил, что он совершил мошеннические действия в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.Отметим, что по данным следствия, Коваль, будучи депутатом ЗакСа, в течение двух лет, за взятку около 17 млн рублей (деньгами и машиной), помог «правильно» распределить средства в пользу бизнесмена, получившего крупные контракты на поставку медоборудования в больницы и поликлиники города.Коваль и его помощник Андрей Гришин были задержаны 30 июля 2020 года при получении очередного транша в 2 млн рублей. Гришин уже во всем признался, сотрудничает со следствием и даже был отпущен под домашний арест.Коваль также в содеянном раскаивается, готов оказать полное содействие следствию и возместить ущерб.