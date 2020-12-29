Погода в Санкт-Петербурге опять меняется. Небольшой морозец, стоявший последние дни, постепенно сходит на нет и в город возвращается слякоть. Но окончательно это произойдет лишь под самый Новый год - 31 декабря, а пока над Северной столицей властвует циклон «Белла».- 29 декабря, на погоду Северной столицы будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном «Белла». Его стараниями в регионе облачно, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, местами возможны ледяные дожди и гололедные явления, - сообщает на своей странице в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.Согласно прогнозу синоптиков, днем во вторник температура воздуха в Санкт-Петербурге составит -1…-3, по области 0…-5 градусов. Будет дуть порывистый юго-восточный ветер, скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет вниз и составит 756 мм ртутного столба, что меньше нормы.