Массовое ДТП на пустой дороге умудрились устроить водители четырех машин, разбившихся утром 29 декабря на проспекте Стачек. Последствия аварии сняли на камеры смартфонов проезжавшие мимо автомобилисты.- Авария на проспекте Стачек, напротив сада Девятого января в сторону метро «Нарвская» стоят три машины, четвертый участник ДТП на другой стороне дороги. Вроде все живы, но будет пробка, - пишет один из очевидцев происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».И пробка действительно собралась. Поскольку разбитые машины не успели убрать к утреннему часу пик, то уже к 9:00 затор растянулся на два километра. От самой Комсомольской площади и до сада Девятого января, где и произошла авария.От еще более серьезных заторов спасает лишь то, что многие петербуржцы уже ушли на новогодние каникулы и движение в городе не такое плотное. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас пробки оцениваются на четыре балла.