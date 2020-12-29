Жительница Санкт-Петербурга, работающая водителем пассажирского автобуса, написала заявление в полицию на некоего малознакомого мужчину, который якобы опоил ее и потом изнасиловал.- 28 декабря в полицию поступило заявление от потерпевшей. Женщина рассказала, что познакомилась с мужчиной, после чего они отправились в квартиру на улице Примакова, где, после совместного распития напитков, новый знакомый ее грубо изнасиловал, - пишет «Мойка 78».По словам пострадавшей, кроме действий сексуального характера, кавалер еще и душил ее во время акта. Такое обращение даме не понравилось, так как после не слишком томного вечера ей пришлось ехать к врачу.Медики зафиксировали травмы, характерные для удушения и сексуального насилия.Из примет злоумышленника дама смогла вспомнить только то, что ему было 30-40 лет на вид, волосы темные и короткие, на лице щетина. Теперь горе-любовника ищет полиция.