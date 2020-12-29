Более 33 тысяч жителей Санкт-Петербурга прошли тестирование на коронавирус за минувшие сутки. Это меньше, чем в обычные дни, когда обследование проходят около 40 тысяч горожан и существенно ниже планируемых 80 тысяч.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33 149 человек. Под медицинским наблюдением находится 1218 горожан. Из них 311 - контактные, 907 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.Операторами единой справочной службы «122» за сутки обработано 5906 вызовов, связанных с коронавирусом. А всего число вызовов за год превысило 200 тысяч.Петербургскими волонтерами выполнено 3449 заявок. Тем горожанам, которым необходима помощь, нужно оставить заявку по телефону горячей линии: 8-800-200-34-11.С начала октября уже 84 860 человек из числа одиноких, пожилых горожан и малообеспеченных многодетных семей получили продуктовые наборы.