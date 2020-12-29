Еще 3757 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Это на девять случаев больше, чем днем ранее, однако в целом ситуация стабильная. При этом цифры по заражаемости в городе и стране все еще высокие.- На утро 29 декабря в России зафиксировано новых 27 002 случая коронавирусной инфекции. из них 5641 - в Москве и 3757 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».Всего в Северной столице с начала пандемии подтверждено уже 234 602 случая заболевания «ковид-19». Их этого числа 140 596 пациентов выздоровели (+2109 за сутки), а 7532 (+79) - умерли.В активном состоянии заболевания находятся 86 474 жителя Санкт-Петербурга. Около 13 тысяч из них проходят лечение в стационарах. При этом в городе возросло количество пациентов, которые переносят коронавирус в тяжелой форме. Об этом заявил заместитель главы Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.