Еще 79 смертельных исходов по причине коронавируса зафиксировали в Санкт-Петербурге на утро 29 декабря. Несмотря на приближающиеся праздники, болезнь не думает дать людям передышку и безжалостно косит тех, чей организм не в состоянии с ней справиться. Так, жертвами COVID-19 стали уже более 7,5 тысяч петербуржцев.- По состоянию на утро 29 декабря в России подтверждены еще 562 смерти пациентов, имевших диагноз коронавирусная инфекция. В том числе 75 человек скончались в Москве и 79 - в Санкт-Петербурге.Всего в Северной столице с начала пандемии умерли от коронавируса уже 7532 горожанина. Это второй показатель по стране после Москвы (11 064). Однако индекс смертности в пересчете на 100 тысяч жителей в Петербурге гораздо выше: 140,7 против 88,5.Также отметим, что в городе на Неве за сутки заболели коронавирусом еще 3757 человек, а выздоровели 2109. В активном состоянии болезни находятся уже 86 474 пациента.