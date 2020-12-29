Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев вошел в Совет директоров Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО «ГАТР»), в котором занял место Бориса Петрова, ранее возглавлявшего телеканал «Санкт-Петербург».- Вместо Петрова Бориса Михайловича, входившего в состав Совета и занимавшего пост Генерального директора Акционерного Общества, в совет директоров вошел вице-губернатор Санкт Петербурга Пикалев Валерий Иванович. Такое решение было принято на заседании Совета директоров АО «ГАТР», - сообщает пресс-служба Смольного.Чуть позднее будет избран председатель Городского агентства по телевидению и радиовещанию, на должность которого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже предложил назначить Пикалева.Отметим, что владелец 100% акций АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» - администрация города на Неве.