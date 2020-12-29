Оператор одного из петербургских телеканалов упал в ледяную воду с борта корабля во время торжественной церемонии поднятия флага на судостроительном заводе «Северная верфь». На помощь журналисту тут же бросились военные моряки, находившиеся на палубе.- ЧП произошло 29 декабря во время съемки момента поднятия Андреевского флага на корвете «Гремящий», - пишут «Невские новости».По счастью, сам журналист сильно не пострадал. Его быстро выловили из воды и передали в руки подоспевших медиков. А вот дорогостоящая техника немного побилась. Самое дорогое - камеру - оператор успел оттолкнуть в момент падения. Поэтому она не утонула, а грохнулась на палубу корабля.В остальном мероприятие прошло спокойно и подъем флага все же состоялся как и планировалось. С этого момента корвет «Гремящий», проекта 20385, официально вошел в состав Военно-морского флота России. Служить корабль будет на Дальнем востоке.