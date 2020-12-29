Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России доказало сговор на рынке школьного питания. Дело о розыгрыше контрактов на 450 миллионов рублей возбуждено в отношении трех коммерческих фирм и администрации Кировского района Санкт-Петербурга, в учебных заведениях которого и работал победитель «торгов».- Установлено, что две компании еще до начала торгов распределяли между собой кто станет победителем, а кто будет создавать видимость конкуренции. Снижение начальной максимальной цены контрактов на всех торгах не превышало 3,3%, - сообщает пресс-служба УФАС.Обе компании будут оштрафованы в рамках антимонопольного законодательства. К делу также привлечены юридическое агентство и чиновники районной администрации. Материалы в отношении всех четверых субъектов переданы в Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.