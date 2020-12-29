Глобальное изменение климата, или же просто совпадение, но 2020-й год стал в Санкт-Петербурге самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом, а также о том, сколько часов в декабре светило солнце, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.- Годовая температура воздуха стала самой высокой за все время наших наблюдений, которые ведутся с 1881 года, но и за 280 лет измерений, которые у нас имеются в целом, - рассказал специалист на пресс-конференции.Среднегодовая температура в городе составила 8,3 градуса Цельсия. В прошлом году этот показатель был на уровне 7,2 градуса, а в 2003, 2010 и 2012-м опускался до 5,6.Что касается солнца, то оно в концовке нынешнего года также не слишком радовало петербуржцев. В сумме горожанам досталось всего 13 часов солнечного света. Рекорд - 16 часов - был зафиксирован в далеком 1998-м.Ну а что касается погоды на Новый год, то она будет слякотной. И если дождя еще может удастся избежать, то 31, 1 и 2 числа на улице будет около +2 градусов. остается надеется, что снег не растает.