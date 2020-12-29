Региональные управления МЧС России опять предупреждают жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области о ненастной погоде. Днем 30 декабря на Северо-Западе России начнет теплеть, снег превратится в дождь, а после ночных заморозков на дорогах будет настоящий каток.- Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 гр., днем 0...+2 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем - повышаться, - сообщает петербургское управление экстренного ведомства.А вот прогноз по Ленинградской области куда интереснее. Там синоптики обещают облачную, с прояснениями погоду. Ночью выпадут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и переохлажденного дождя. Днем - местами небольшой мокрый снег. Гололед присутствует.Ночью температура опустится до -1...-6, а на востоке области даже до -10 градусов. Днем будет +2...-3.