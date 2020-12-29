Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга не стал наказывать клуб-фестиваль «Морзе» за концерт группы Stigmata, на котором зрители устроили флеш-моб с толпой перед сценой. Само мероприятие состоялось 29 ноября, а уже 3 декабря Роспотребнадзор закрыл клуб за санитарные нарушения.- Адвокат клуба пояснил, что инцидент, зафиксированный в сети Интернет, а именно действия некоторых зрителей – массовое скопление и нарушение социальной дистанции, действительно имели место на концерте, но были произведены по призыву музыкантов группы Stigmata перед последней песней, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.При этом отсутствие масок на лицах посетителей, о чем говорил представитель Роспотребнадзора, нигде не доказано.Директор клуба также просил учесть печальное финансовое положение заведения и принять во внимание общую ситуацию. Наказание за минутный эпизод приведет «к несоразмерным негативным последствиям для большого числа лиц».Судья доводы принял и закрывать клуб не стал, ограничившись лишь предупреждением.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Суд оштрафовал на 480 тысяч рублей Ледовый дворец после концертов Басты в Санкт-ПетербургеЗакрывать концертную площадку, как того требовал Роспотребнадзор, не стали (подробности)