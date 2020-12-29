Во вторник, 29 декабря 2020 года, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил священнослужителей за помощь горожанам во время пандемии. Градоначальник отметил, что по инициативе представителей конфессий в Северной столице созданы сестричества милосердия, службы ранней помощи для алко- и наркозависимых.- Сегодня, как никогда, мы чувствуем, что значит помощь ближнему. Вы оказываете поддержку семьям, находящимся в трудной ситуации, инвалидам, лицам без определенного места жительства, помогаете медицинским учреждениям. Особой благодарности заслуживает ваше внимание к детям-сиротам и детям, которые находятся в хосписах и на длительном лечении в стационарах, - сказал Александр Беглов.Глава города поздравил представителей конфессий с праздниками и подчеркнул, что Петербург со дня своего основания был отмечен особой духовной миссией.