«Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж...». Около 70 сумок, сумочек и кошельков обнаружили у прилетевшего из Турции пассажира сотрудники таможни в петербургском аэропорту Пулково. Весь груз оказался «фирменным», но поддельным.- Гражданин России проследовал по зеленому коридору, что предполагает отсутствие предметов и вещей, которые необходимо декларировать. Однако в двух его чемоданах обнаружился целый «галантерейный магазин» с широким ассортиментом сумок, рюкзаков и кошельков. На части изделий нанесены товарные знаки Chanel, MCM, Louis Vuitton, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.Как заявил инспекторам мужчина, все вещи он привез для личного пользования, но ему не поверили. А приглашенные эксперты подтвердили, что все «брендовые» вещи - контрафакт.Ущерб они оценили в 3,5 миллиона рублей, что является крупным размером. За это полагается уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы.