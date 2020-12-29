Более 9 тысяч дворников и 1,5 тысячи единиц техники вышли на улицы Санкт-Петербурга во вторник, 29 декабря 2020 года, чтобы провести тщательную уборку дворов, улиц, тротуаров, а также пешеходных маршрутов в садах и парках. Усилить работу поручили в Смольном после прогноза синоптиков о ледяном дожде. Правительство Северной столицы поручило коммунальщикам оперативно избавиться от гололеда.- Сегодня утром в Санкт-Петербурге местами прошел ледяной дождь. По прогнозам синоптиков возможно образование гололедицы. На основании чего всем коммунальным службам города было поручено уделить особое внимание предотвращению образования гололеда, - сообщили в Смольном.Так, дорожники с утра обработали дороги противогололедными материалами и продолжают работы по уборке остатков снежных масс с автомобильных дорог. Израсходовано более 1 тысяч тонн песко-соляной смеси.Сегодня днем на дорогах и тротуарах города работает более 995 единиц дорожной техники и свыше 1200 работников ручной уборки. Кроме того, в городских садах, парках и скверах к расчистке дорожек и уборке привлечены 103 единицы техники и 563 специалиста садово-парковых хозяйств.