Российский авторынок также оказался под влиянием коронавируса. Не самая благоприятная обстановка уронила продажи новых машин, в том числе и в Санкт-Петербурге. И хоть к концу года реализация авто вышла в уверенный плюс, по итогам 12 месяцев опять будет чувствительное снижение.- Продажи автомобилей в Петербурге растут пять месяцев подряд. В ноябре рост составил 18% по отношению к ноябрю прошлого года. Последний раз такая динамика по итогам одного месяца была отмечена в августе 2018 года. Объем продаж достиг 14 982 автомобилей – лучший показатель за один месяц в этом году, - сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».В лидерах традиционно бюджетные марки: Kia и Hyundai, большинство которых собирают в Санкт-Петербурге, а также LADA, Renault, VW и Skoda. В плюс вышел и Nissan, также имеющий завод в Северной столице. А вот Toyota ушла в минус на четыре процента.Что же касается промежуточных итогов года, то в январе-ноябре 2020-го в Санкт-Петербурге было продано 116 549 новых легковых и легких коммерческих автомобилей - падение на 10%.