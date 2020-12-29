Метрополитен Санкт-Петербурга предупредил жителей и гостей города об изменении режима работы двух станций 31 декабря 2020 года. Речь идет о вестибюлях в центральной части города - \\"Адмиралтейская\\" и \\"Невский проспект\\", выход на канал Грибоедова. Эти станции закроются на два часа раньше обычного.- 31 декабря станция \\"Адмиралтейская\\" и выход на канал Грибоедова с \\"Невского проспекта\\" закроются для пассажиров в 22:00 часов, - сообщили в пресс-службе ГУп \\"Петербургский метрополитен\\". - Просим пассажиров учесть этот факт и при планировании маршрутов пользоваться соседними станциями метрополитена.Также 31 декабря вестибюли станций \\"Площадь Александра Невского-2\\" и \\"Достоевская\\" будут закрыты для входа и выхода.Напомним, что с 31 декабря по 10 января общественный транспорт начнет работу по графикам воскресенья. Ночью 1 и 7 января ни метро, ни наземный транспорт курсировать не будут.