В Ленинградской области полиция разыскивает мужчину в сером свитере с оленями за развратные действия в отношении девочки. Вечером в понедельник, 28 декабря 2020 года, в отделение МВД по Всеволожскому району обратился 48-летний отец школьницы. Он рассказал, что двумя часами ранее на улице к его дочери пристал незнакомец.- Со слов заявителя, около 21:40 часов какой-то мужчина у дома 1 по Заозерной лице в поселке Кузьмоловский подошел к его 15-летней дочери и совершил развратные действия, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Полиция осмотрела место. Видеонаблюдения на доме не установлено.Девочка описала своего обидчика. Это был молодой парень лет 20-22, славянской внешности с голубыми глазами. Рост у мужчины около 170-180 сантиметров. Одет он был в серый свитер с оленями, синие джинсы и черные ботинки.Подозреваемого разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.