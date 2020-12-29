В Санкт-Петербурге начнут ставить прививку от коронавируса жителям старше 60 лет. Во вторник, 29 декабря 2020 года, стало известно, что в инструкцию по применению вакцины \\"Спутник V\\" были внесены изменения, которые допускают вакцинацию старшего поколения.- Комитетом по здравоохранению направлено письмо в районные администрации о необходимости организовать вакцинацию лицам старше 60 лет, в первую очередь, страдающим сахарным диабетом, а также хронической обструктивной болезнью легких, ишемической болезнью сердца, - рассказали в администрации Северной столицы.В Смольном отметили, что именно эти группы населения Петербурга подвержены наибольшему риску развития серьезных осложнения в случае заражения коронавируса, поэтому нуждаются в иммунной защите от инфекции в первую очередь.Добавим, что 29 декабря в Петербург поступила новая партия из 5,2 тысяч доз вакцины. В ближайшее время препарат доставят на прививочные пункты.