Традиционная акция «Зимний бонус» стартует в электричках Санкт-Петербурга: с завтрашнего дня, 30 декабря, пассажиры смогут провозить бесплатно даже самые габаритные лыжи и сноуборды. Цель – сделать популярнее здоровый образ жизни.– С 30 декабря 2020 года пассажиры пригородных поездов смогут бесплатно провозить сноуборды и лыжи, размеры которых превышают по сумме трех измерений 180 сантиметров, – сообщают в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.В обычные дни за габаритный спортинвентарь – как и за любой крупный багаж – приходилось доплачивать 43 рубля. Акция в поддержку любителей зимних активностей продлится до 16 марта 2021 года.Разместить сноуборд или лыжи, согласно правилам перевозок, можно на местах для ручной клади или в вагоне так, чтобы они не мешали других пассажирам. При этом за сохранность инвентаря в ответе только его хозяин.