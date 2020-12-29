В Санкт-Петербурге для участковых врачей районных поликлиник закупили новые машины, а также арендовали еще порядка 400 автомобилей, чтобы медики могли оперативно приезжать на вызов к пациентам. Об этом во вторник, 29 декабря 2020 года, рассказал вице-губернатор города Николай Бондаренко.- Все администрации районов обеспечены транспортом для выездов врачей к пациентам на дом в полном объеме. Финансирование предусмотрено за счет бюджетных средств, в том числе резервного фонда правительства Санкт-Петербурга, и за счет поддержки спонсоров, - пояснил Бондаренко.Так, за 38,5 миллионов рублей было куплено 75 автомобилей. Наибольшее число машин поступило в Невский, Выборгский и Центральный районы города: 11, 9 и 8 автомобилей соответственно.Также на январь-февраль для участковых врачей арендовано по 384 автомобиля для работы в будни и по 303 автомобиля – на выезды к пациентам в выходные дни. На это было выделено 76,5 миллионов рублей.