Работу медиков, сражающихся с коронавирусом, обсудили на первом заседании оперштаба по организации работы учреждений здравоохранения в новогодние праздники в Санкт-Петербурге.Как сообщил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, в зимние каникулы лечить «ковидных» пациентов будут 16 городских и семь федеральных стационаров. Для них подготовлена 11 131 койка, а до конца года дополнительно организуют 50 коек в 442-ом военном клиническом госпитале Минобороны России.– Бригады Скорой помощи обеспечены персоналом, запасом препаратов и кислорода, – доложил Лисовец. – Все медицинские организации создали запас лекарств, дезинфекционных средств и тест-систем для диагностики COVID-19 на две недели. Заключены договоры на поставку кислорода.В новом году пациентов с «ковидом» будут диагностировать за счет средств ОМС. Поэтому уже утвердили график работы на срок с 31 декабря по 11 января для 15 ПЦР-лабораторий, которые займутся тестированием амбулаторных больных, и 12 амбулаторных КТ-центров. С 1 января доставлять амбулаторных больных на КТ и обратно будут 22 автомобиля, а к 6 января к работе приступят еще 23 машины.Пункты вакцинации возобновят работу 2 января, еще один выходной у них будет 7 января. В Смольном предлагают записываться на прививку в январские праздники людям старше 60 лет с сахарным диабетом, чтобы не столкнуться с наплывом посетителей. Записаться на вакцинацию можно в районной поликлинике.