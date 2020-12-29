До Нового года осталось всего пара дней, и жители Санкт-Петербурга отправились по магазинам, чтобы успеть приобрести подарки, наряды и продукты. Так, вечером во вторник, 29 декабря 2020 года, Северную столицу сковали жесткие, 8-балльные пробки. Стоит центр города, КАД и ЗСД.- В Санкт-Петербурге 8 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в вторник. Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 20 часам достигнут 5 баллов, - сообщает сервис \\"Яндекс\\".Судя по карте пробок, \\"красным\\" стали центр Санкт-Петербурга, Петроградский район, а также главные магистрали Калиниского района.Большие пробки наблюдаются на КАД в районе Вантового моста. Автомобили стоят в обе стороны - по внешнему кольцу от Большого Обуховского моста до съезда в Шушары, по внутреннему - от метро \\"Обухово\\" до \\"Мега-Дыбенко\\".Пробка на ЗСД растянулась по внутреннему кольцу от пересечения с улицей Оптиков до Васильевского острова.