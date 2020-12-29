В Санкт-Петербурге на 79-м году жизни умер бывший глава Калининского административного района Анатолий Алексеевич Петров. О его кончине во вторник, 29 декабря 2020 года, сообщила администрация района.- Анатолий Алексеевич всю свою жизнь посвятил работе на благо Санкт Петербурга. Он искренне любил Петербург, всегда стремился приносить пользу своему Отечеству и бескорыстно помогал тем, кто нуждался в поддержке. В трудные годы становления России после развала 90-х был на переднем крае государственного строительства, - рассказали в администрации.Должность главы Калининского района Анатолий Петров занимал в 2000-2002 годы и успел внести значительный вклад в его развитие. За многолетний добросовестный труд имеет множество наград и почетное звание \\"Заслуженный строитель Российской Федерации\\".Напомним, ранее стало известно о смерти академика РАН Леонида Вайсберга.