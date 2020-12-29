В Санкт-Петербурге полиция разыскивает воров, которые обокрали квартиру местной предпринимательницы. В ночь на 28 декабря 2020 года в отделение МВД по Адмиралтейскому району обратилась 51-летняя женщина, генеральный директор одной из фирм, занимающейся ресторанным бизнесом. Она пояснила, что пропали ювелирные украшения и антиквариат из ее квартиры на Английской набережной.- Наряд полиции выехал на место и установил, что с 11:00 до 23:00 27 декабря неизвестный преступник проник в квартиру, расположенную на первом этаже трехэтажного дома, и похитил оттуда ценные вещи, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Из квартиры бизнес-леди пропали три чемодана, кофе-машина, обувь, двое наручных часов, золотой кулон в виде стрекозы, кулон из белого золота с 16 драгоценными камнями, а также кулон из белого золота в виде бабочки. Общая сумма ущерба составила более 2,6 миллионов рублей.На данный момент возбуждено уголовное дело. Полиция изучает отпечатки пальцев, снятые в квартире.