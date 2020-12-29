В Санкт-Петербурге на видео попал настоящий \\"Гринч - похититель Рождества\\". Местный житель рассказал в социальной сети, что вечером 28 декабря 2020 года, оставил свой автомобиль на парковке у торгового центра \\"Сити Молл\\" на Коломяжском проспекте, а когда вернулся, то увидел, что машина вскрыта, из салона пропали подарки.- Мужик обчистил мою машину с 16:55 до 17:10 часов, - рассказал пострадавший.Из машины неизвестный украл телефон, туалетную воду и новогодний подарок. Хозяин авто предполагает, что багажник был вскрыт с помощью граббера.В автомобиле была установлена камера, которая запечатлела вора. Это мужчина средних лет с бородой, в черной шапке и серой куртке. На кадрах видно, как он ловко открывает багажник, несколько секунд что-то делает в машине, закрывает багажник обратно и быстро удаляется, держа в руках красный подарочный пакет.