В Санкт-Петербурге медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, вручили ордена Пирогова и медали Луки Крымского - государственные награды за заслуги в сфере здравоохранения. Торжественная церемония прошла 29 декабря 2020 года. Некоторые награды были присуждены посмертно.- Орден Пирогова и медаль Луки Крымского можно приравнять к боевым наградам, - сказал губернатор Александр Беглов. - К сожалению, на этой войне есть жертвы. Замечательные врачи, медсестры, работники скорой помощи и вспомогательных служб погибли, сражаясь с ковидом. Но они сделали все, чтобы спасти здоровье и жизнь пациентов.Градоначальник отметил, что пандемия дала огромный опыт в организации здравоохранения. Весной в городе было около 1000 инфекционных коек, сейчас их порядка 12000. Помощь больным с коронавирусом оказывают 16 городских и 7 федеральных стационаров.- Пандемия бросила нам вызов, и он не последний, но у нас есть понимание, как нужно перестраивать систему оказания медицинской помощи. Вместе мы справимся! Главное - сохранить здоровье петербуржцев, - подчеркнул Беглов.