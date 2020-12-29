Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал график работы амбулаторно-поликлинических учреждений в новогодние праздники. Так, прием пациентов будет осуществляться бесперебойно с 1 по 10 января 2020 года.- Участковая служба поликлиник будет работать в режиме \\"рабочего дня\\", прием врачей-специалистов будет осуществляться с 9.00 до 15.00 в одной из взрослых поликлиник района по графику, - пояснили в комитете.Также на протяжении всех праздников 15 городских лабораторий будут проводить ПЦР-диагностику анализов на наличие коронавируса.- Поликлиники на весь период новогодних праздников имеют запас бесплатных лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с COVID-19, - добавили в комздраве.Кроме того, КТ-центра также продолжат работу. Пациентов для обследования туда будут доставлять на специальных такси.