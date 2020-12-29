В Санкт-Петербурге полиция задержала женщину, которая пырнула в живот свою подругу. В ночь на понедельник, 28 декабря 2020 года, в отделение МВД Красносельского района поступило сообщение о ножевом ранении в одной из квартир дома 43 по Школьной улице в поселке Горелово. Правоохранители немедленно выехали на вызов.- В указанной квартире полицейские нашли ее хозяйку, 28-летнюю женщину, у которой была проникающая колото-резанная рана брюшной полости. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Полицейские выяснили, что этой ночью у женщины в гостях была ее 29-летняя подруга, живущая по соседству. Приятельницы устроили застолье, выпивали, но в какой-то момент начали ссориться. Тогда гостья взяла кухонный нож и вспорола живот хозяйке, после чего сбежала.Подозреваемую быстро задержали. На данный момент она находится под стражей, возбуждено уголовное дело.