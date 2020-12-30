Мощный пожар произошел в частном доме под Санкт-Петербургом. Рано утром в среду, 30 декабря 2020 года, горожане заметили огромное пламя, сияющее в темноте в районе Киевского шоссе. Огонь охватил всю постройку и раздувался от ветра еще сильнее. О произошедшем очевидцы рассказали в социальной сети.- Горит дом на Киевском шоссе перед съездом на Пушкин и Красное село, - рассказал свидетель.На опубликованных в сети фото виден большой столб черного дыма, который уносит ветер. Судя по кадрам, от несчастного дома ничего не осталось, так как он полностью охвачен пламенем.Позвонили ли очевидцы в экстренную службу, чтобы сообщить о пожаре, не уточняется. Также не поступало сообщений о возможных пострадавших.- Да уж, подарочек людям на Новый год, - посочувствовали петербуржцы в соцсети.