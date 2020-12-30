Морозы все же не удержались в Санкт-Петербурге до Нового года. Видимо, отмечать праздник горожанам придется без игр в снежки и катания на санках, а перепрыгивать лужи и прятаться от дождя. В среду, 30 декабря 2020 года, в Северную столицу пришло атлантическое тепло, которое принесет за собой серое небо.- Сегодня, 30 декабря, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться теплым сектором обширного циклонического вихря. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в начале дня высока вероятность гололедицы, - рассказал ведущий специалист центра \\"Фобос\\" Михаил Леус.Увы, снег в городе скорее всего растает. Температура воздуха поднимется до плюс 1-3 градусов, по Ленинградской области от минус 2 до плюс 3 градусов. Это на 4-5 градусов выше климатической нормы для конца декабря.Ожидается, что и 31 декабря в Петербурге будет до плюс 2 градусов, дождливо и сыро.