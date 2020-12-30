В среду, 30 декабря 2020 года, в Санкт-Петербурге вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения - рестораны, бары и кафе накануне вечером закрыли свои двери для посетителей и уже не смогут их открыть в течение пяти дней.- С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, - сообщил ранее Смольный.Единственное послабление, которое сделали власти Северной столицы, разрешили работать заведениям на улице. Рестораны и бары могут принимать гостей на улице, обустроив зимние веранды. Однако не все кафе могут себе это позволить из-за отсутствия территории рядом с собой.4 января общепит снова сможет открыться, однако работать разрешено только с 6:00 до 19:00 часов.Для тех, кто планирует провести новогодние праздники не в Петербурге, напомним, что в некоторых регионах нет столь жестких ограничений. Об этом \\"Комсомолка\\" рассказала ранее.