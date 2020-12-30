В предпраздничное утро среды, 30 декабря 2020 года, в Санкт-Петербурге автомобилисты встали в жесткую пробку на Кольцевой автодороге. Отмечается, что это рекордно длинный затор для этого времени. Машины начали стоять уже с 7:40 часов.- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Затор растянулся по КАД на внутренней стороне от Колтушского шоссе до Мурманского шоссе. Длина пробки — 6,2 километров, - сообщает сервис \\"Яндекс\\".Судя по картам пробок, затор на КАД образовался из-за серии аварий. Два ДТП произошло в правом ряду трассы на расстоянии всего нескольких метров друг от друга рядом со съездом к \\"Мега-Дыбенко\\". Еще одна авария произошла недалеко от Черной речки.В целом трафик по городу на 9 часов утра спокойный. Загруженность дорог оценивается в 3 балла. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне, а с 11 часов начнут расти, и к 13 часам достигнут пика в 6 баллов.