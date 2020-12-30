В Санкт-Петербурге сотрудники одного из продуктовых магазинов задержали воришку, собиравшегося устроить себе пир из куриных грудок. В первом часу дня во вторник, 29 декабря 2020 года, в полицию Московского района поступило сообщение от 32-летнего менеджера супермаркета, который рассказал, что они предотвратили кражу.- Так, около 12:12 часов в помещение магазина, расположенного в доме на Варшавской улице, зашел 29-летний мужчина. Он оттолкнул кассира и открыто похитил две банки энергетического алкогольного напитку и упаковку куриных грудок, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.Убежать мужчина с будущим обедом не успел. Сотрудники магазина быстро среагировали, схватили его и удерживали до тех пор, пока не приехала полиция.Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.