На время новогодних праздников РЖД запустила дополнительные двухэтажные поезда \\"Невский экспресс\\" между Санкт-Петербургом и Ярославлем. Первый состав из десяти купейных вагонов отправился из Северной столицы накануне, 29 декабря 2020 года, и уже прибыл в пункт назначения.- Поезда будут курсировать в период с 29 декабря по 11 января, в составе \\"Новогоднего экспресса\\" десять купейных вагонов. По пути в Ярославль поезд сделал остановки в Окуловке, Бологом, Удомле, Бежецке, Сонково, Некоузе и Рыбинске, - рассказали в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.Составы будут каждый день отправляться из Петербурга в 13:15 часов, а из Ярославля в 14:25 часов. Отмечается, что дополнительные поезда запустили для того, чтобы развивать туристический маршрут по городам \\"Золотого кольца\\".