Санкт-Петербург закрепил за собой статус бандитского города. Генеральная прокуратура России зафиксировала за 11 месяцев этого года рост числа преступлений в Северной столице значительно больше, чем в других городах страны. Об этом в среду, 30 декабря 2020 года, пишет Тасс.- С разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах. В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге - на 12,2 тысяч, - говорится в сообщении.Следом идут Москва. Там рост преступлений зафиксирован всего на 4,9 тысячи. Тройку завершает Новосибирской области - на 4 тысячи.В целом прирост числа преступлений в стране за год составил 1,2 процентов, а их общее количество достигло 1,9 миллиона. Примерно такое же число регистрировали в России, начиная с 2017 года.