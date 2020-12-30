В Санкт-Петербурге Невский районный суд в среду, 30 декабря 2020 года, вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве с последующим расчленением, а также угнавшему Cadillac. Трагедия произошла в ночь на 20 мая 2019 года. После этого части тела убитого полиция находила в разных районах города и Ленинградской области.- Суд установил, что обвиняемый, находясь в квартире дома 21/2 по улице Дыбенко, во время конфликта двумя выстрелами в голову убил мужчину, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.Сам обвиняемый пояснил, что во время конфликта, он защищался, так как убитый начал его жестоко избивать. Он схватил с тумбочки в жилой комнате пистолет и случайно застрелил приятеля. После в растерянном состоянии перенес труп в ванную комнату и замыл следы крови в квартире. Затем ножовкой он расчленил тело, завернул останки в полиэтилен. Туловище он закопал в Шушарах, а голову и руки с ногами во Всеволожском районе Ленобласти.Также Cadillac он якобы угнал, чтоб развести труп, а после бросил его под камерами на улице, а сам уехал в Екатеринбург.Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет, а также более 1,06 миллиона рублей в пользу потерпевших.