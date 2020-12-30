В Санкт-Петербурге впервые за долгое время установлен позитивный рекорд в связи с коронавирусом. На 30 декабря 2020 года в городе зафиксировано более 4 тысяч выздоровевших. При этом показатель превысил число новых зараженных на 500 человек.- За последние сутки в Петербурге полностью победили коронавирус 4 278 пациентов. За все время пандемии в городе уже выздоровели 144 874 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.Отметим, что новый прирост заболевших за сутки составил 3 764 человек. Общее число заболевших - 238 366 петербуржец.Предыдущий рекорд по выздоровлению в Петербурге был установлен 26 декабря. Тогда за сутки выписали 3 906 человек. Этот показатель тоже превысил число заболевших.Напомним, что несмотря на позитивные новости, число госпитализаций больных коронавирусом в Петербурге выросло.