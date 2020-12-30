Накануне Нового года МЧС Санкт-Петербурга подготовило специальные площадки, чтобы горожане могли вдоволь запускать фейерверки и салюты. В среду, 30 декабря 2020 года, в ведомстве сообщили, что такие безопасные места расположились по 22 адресам в городе. Также спасатели напомнили, что с пиротехникой надо обращаться осторожно, чтобы никому не навредить.- Задача запускающего фейерверк - произвести его безопасно для себя и зрителей. При сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград, - отметили в МЧС.Важно, что человек, который запускает салют, должен быть старше 18 лет и трезвым. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы петарды нельзя подходить к ней как минимум 10 минут.Также спасатели поздравили петербуржцев с наступающими праздниками и пожелали, чтобы они прошли весело, а главное - безопасно.Ознакомиться с полным списком площадок для запуска фейерверков можно на сайте \\"КП-Петербург\\".